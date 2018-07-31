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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:45 م
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إصابة 3 أفراد من أسرة وحدة بالتسمم إثر تناولهم وجبة بط ومحشى فاسدة

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 11:31 ص
إصابة 3 أفراد من أسرة وحدة بالتسمم إثر تناولهم وجبة بط ومحشى فاسدة اللواء خالد شلبى - مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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أصيب ربة منزل، وابنها وابنتها، بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائى، بعد تناولهم وجبة محشى وبط فاسدة، وتم نقلهم لمستشفى طامية المركزى، من أجل تلقى العلاج.

 

وتلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من مستشفى طامية المركزى، بوصول كل من "منى.ج.ع" (45 سنة-ربة منزل)، وابنتها "ملك.م.م" (17 سنة-ربة منزل)، وابنها "كريم.م.م" (15 سنة-عامل)، وجميعهم يقيمون ببندر طامية، ومصابين بحالة إعياء شديد إدعاء تسمم غذائى، والحالة العامة سيئة ولا يمكن استجوابهم.

 

وانتقلت مباحث مركز شرطة طامية، إلى المستشفى، وبسؤال المصابة الأولى، عن سبب إصابتهم، قالت إنها وأبنائها تناولوا وجبة طعام فاسد عبارة عن محشى وبط، معد بالمنزل من أول أمس، وعقب ذلك شعروا بحالة إعياء ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك، حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3 أحوال مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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