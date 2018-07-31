إزالة 17 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى حملة بقرية أولاد عزاز بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج قامت بالتعاون مع الجهات الأمنية بإزالة 17 حالة تعدى الأراضى الزراعية فى حملة مكبرة بقرية اولاد عزاز بمركز سوهاج، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات و الحفاظ على الرقعة الزراعية ، وحماية الأراضى املاك الدولة.

وأوضح محمد امبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان لمحافظة، أن الوحدة المحلية قامت بالتعاون مع مجلس قروى اولاد عزاز والادارة الزراعية وبتامين من قوات الشرطة ، بإزالة 17 حالة تعدي قام بها الاهالى على الرقعة الزراعية عبارة عن غرف مبنية بالبلوك الأبيض وعشش ، مؤكدا على اعمال المتابعة المستمرة وإزالة التعديات فور وقوعها.