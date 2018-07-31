video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة واقعة التهرب الجمركى بميناء الإسكندرية لجهات التحقيق

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 02:08 م
إحالة واقعة التهرب الجمركى بميناء الإسكندرية لجهات التحقيق أعضاء اللجنة الأمنية أثناء التفتيش
كتب محمد إبراهيم
إضافة تعليق

أحالت اللجنة الأمنية العليا واقعة ضبط حالة تهرب جمركى بميناء الإسكندرية، لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه مصرى إلى جهات التحقيق للتصرف.

كما تباشر اللجنة الأمنية العليا أولى أعمالها تنفيذاً لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالات التهرب الجمركي.

وتضم لجنة التفتيش أعضاء من وزارتى الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وبدأت أعمالها بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف، وانتظام القيد، وتطبيق اللوائح ‏والمنشورات الدورية، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة.

وتستكمل اللجنة التفتيش والمرور على باقى موانئ محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى جميع الموانئ فى البلاد بشكل غير متوقع ومفاجأة لرصد أعمالها.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإحصاء: 120.4 ألف رحلة طيران لمطارات مصر تنقل 11.8 مليون راكب فى 5 أشهر

18 سفينة إجمالى حركة موانئ شرق وغرب بورسعيد على مدار 24 ساعة

الرقابه الاداريه

امن الموانى

اللجنه الامنيه العليا

الموانى البحريه

المنافذ




لا تفوتك
معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

معلومات الوزراء ينشر إنفوجراف بأهم توصيات المؤتمر الوطنى السادس للشباب

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

زعيم المعارضة فى زيمبابوى يعلن تحقيقه فوزا ساحقا فى الانتخابات العامة

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

فضيحة.. رجال أعمال يمولون حملة إعلانات الدفاع عن رئيس حى الأزبكية.. تقدموا بعرض إعلانى لـ"اليوم السابع".. والجريدة ترفض وتواصل الكشف.. المقاهى والإشغالات تسيطر على العقارات التراثية ووحداتها تتحول لمخازن وورش

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

المستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة" تحت ميكروسكوب غادة والى.. "التضامن" تستبعد 53 ألف شخص قبل حصولهم على المساعدات لعدم استحقاقهم.. وانتهاء تنقية معاشات الضمان نهاية العام المالى الجديد

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

نادر السيد: اتحاد الكرة تفاوض مع أجيرى دون علمى

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

الميتاليك رجع موضة.. اعرفى إزاى تلبسيه فى كل مناسباتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة