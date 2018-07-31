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إحالة سائق و 2 آخرين للجنايات بتهمة تهريب 3 طن مخدرات فى السويس

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:52 ص
إحالة سائق و 2 آخرين للجنايات بتهمة تهريب 3 طن مخدرات فى السويس مخدرات - أرشيفية
السويس- سيد نون
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قررت النيابة العامة بالسويس إحالة 3 من مهربى المخدرات  للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لاتهامهم بمحاولة تهريب 3 طن مخدرات عبر نفق الشهيد أحمد حمدى.

كان  مساعد وزير الداخلية للجرائم المنظمة والمخدرات، وردت إليه معلومات تفبد قيام بعض مهربى المخدرات باستخدام المناطق الحجرية لتخفى انشطتهم  .

تم التنسيق مع اللواء زكريا الغمرى مدير إدارة مكافحة المخدرات فتم مراقبة الصحراء المتاخمة لشرق نفق الشهيد أحمد حمدى بمنطقة عيون موسى، حيث أكدت التحريات اعتزام 3 من مهربي مخدرات لاستخدام سائق سيارة مواد محجريه لأعداد شحنة من البانجو تم تخزينها فى لفافات بعد جنى المحصول فى الأودية الوعرة بالصحراء، فتم إعداد كمائن لضبطه.

تم ضبط السائق " غ . ي " و2 من أصحاب الشحنة بمنطقة عيون موسي وهم " س . م " و " ح . أ "  وإعداد محضر بالضبط، تبين أن السيارة كانت محملة بشحنة مواد محجريه بداخلها 1350 لفافة بانجو تزن 3 طن.

 


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