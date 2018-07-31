إحالة رئيس الوحدة المحلية بسنتريس بالمنوفية للتحقيق لتدنى مستوى النظافة

أجرى اليوم المهندس عبد الحكيم الزفزافى رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، جولة مفاجئة لبعض الوحدات المحلية لمتابعة سير وانتظام العمل، وخلال جولة تلاحظ أثناء المرور على الوحدة المحلية بسنتريس تدنى مستوى النظافة بالقرية ووجود تراكمات قمامة أمام مجمع المدارس بسنتريس ومدرسة السادات وعلى امتداد الشارع الرئيسي للقرية.

وعلى الفور تم إحالة رئيس القرية ورئيس تحسين البيئة إلى التحقيق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، وأكد الزفزافى استمرار الجولات المفاجئة لكافة الوحدات المحلية للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمقصرين.