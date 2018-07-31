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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 01:04 م
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"أوقاف سوهاج" تناقش الاستعدادات لتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 12:26 م
"أوقاف سوهاج" تناقش الاستعدادات لتجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى جانب من الاجتماع
سوهاج – عمرو خلف
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عقد الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية بحضور قيادات مديرية أوقاف سوهاج، لمناقشة استعدادات المديرية لصلاة عيد الأضحى المبارك من تجهيز لساحات الصلاة وخطبائها.

وناقش الاجتماع التأكيد على تكثيف المرور على المساجد ومتابعة الخطبة الموحدة والدروس الدينية وتكثيف القوافل الدعوية على المناطق التي ليس بها أئمة، وتم التنبيه أيضا بسرعة الانتهاء من تجديد تراخيص الخطباء القدامى في أسرع وقت، كما تم تسليم 25 دفترا من دفاتر صكوك الأضاحي على مديري الإدارات،  لتستمر وزارة الأوقاف في عملها الخيري في مساعدة الفقراء والمحتاجين وتوفير احتياجاتهم من اللحوم والسلع.


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