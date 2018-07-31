أنشطة تعليمية وترفيهية فى البرنامج الصيفى لمكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية

تقدم مكتبة النشء بمكتبة الإسكندرية لأعضائها من سن 12 إلى 16 عامًا خلال الموسم الصيفي الحالي، مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية المتنوعة والبرامج الفنية والتثقيفية وبرامج تنمية مهارات.

وتهدف الأنشطة الصيفية إلى تشجيع النشء من أعضاء المكتبة على القراءة والبحث، حيث يتم ربط محتوى البرامج والأنشطة بالكتب الموجودة بالمكتبة ليقوم المشاركون بالاطلاع عليها.

كما تنظم المكتبة برنامجًا عن ريادة الأعمال وآخر لتنمية مهارات التناظر ومسابقات للشعر العربي وورش عمل للتمثيل المسرحي ونموذج محاكاة مجلس التعاون الإسلامي وزيارات خارجية إلى الأماكن التراثية بالإسكندرية.

وتوفر مكتبة النشء خدمة لأعضائها من خلال تواجد متطوعين داخل قاعة الاطلاع بمكتبة النشء لمساعدة أعضاء المكتبة في أي شيء يخص القراءة، سواء كان تحديد موضوعات الكتب التي يريدون الاطلاع عليها أو معرفة كيفية الوصول لهذه الكتب بطريقة سهلة. ويختتم الموسم الصيفي بالاحتفال السنوي لمكتبة النشء في سبتمبر القادم.

جدير بالذكر، أن مكتبة النشء تقدم عالمًا واسعًا من المعرفة والترفيه والثقافة والمعلومات للشباب من سن 12 إلى 16 سنة، حيث تقدم لهم تكنولوجيا المعلومات الحديثة، وتنمي مهارتهم في القراءة والبحث، وتشجعهم على التفاعل الاجتماعي. ويعمل المكتبيون في مكتبة النشء على إتاحة المواد اللازمة لمساعدة الطلاب على إعداد المهام البحثية المتعلقة بمناهجهم الدراسية.