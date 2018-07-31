"أمن القليوبية" يضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بالعبور

القليوبية نيفين طه

ضبطت مديرية أمن القليوبية، اليوم الثلاثاء، سائق وعاطل من منطقة حلوان بالجيزة، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة سيارات نصف النقل والدارجات النارية بمدينة العبور، واعترف المتهمين بارتكابهما 3 وقائع سرقة سيارات، و10 دراجات نارية، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتعدد البلاغات أمام اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بسرقة سياراتهم ودراجاتهم النارية ليلا.

جرى عرض البلاغات على اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائى، فتم تشكيل فريق وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان من منطقة حلوان بالجيزة، ويترددان على مدينة العبور ليلا لسرقة السيارات من الشوارع، وكذا الدراجات النارية وارتكبوا 13 واقعة.

وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين، وهما "جمال ر"41 سنة، سائق، و"صابر م"، 32 سنة، عاطل، واعترفوا بارتكاب 13 واقعة، وأرشدوا عن 3 سيارات نصف نقل، و10 دراجات نارية وتولت النيابة التحقيق.