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الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:47 ص
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أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام

الثلاثاء، 31 يوليه 2018 10:25 ص
أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يسجل 613 جنيها للجرام الذهب - صورة ارشيفية
كتب – إسلام سعيد
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عاودت أسعار الذهب فى مصر تراجعها بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة المصرى 613 جنيها للجرام حتى الآن، بعد استقرار أسعار المعدن النفيس فى مصر لمدة 3 أيام، وجاء التراجع بقيمة جنيه واحد فقط مع توقعات بمزيد من الانخفاض فى الساعات المقبلة حال استمرار تراجع سعر الذهب عالميا.

 

انخفاض أسعار الذهب فى مصر جاء بعد تراجع سعر أوقية الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.34% لتسجل الأوقية وتزن 31 جرام 1213 دولار فى التعاملات الفورية.

 

أصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18: 525.42 جنيه.

عيار 21: 613 جنيه.

عيار 24: 700.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 4904 جنيه.

أوقية الذهب: 1218 دولار.

 

أسعار الذهب اليوم فى مصر، تخضع لعدة عوامل أهمها سعر أوقية الذهب عالميا إضافة إلى سعر الدولار فى المصارف الرسمية والسوق السوداء، وكذلك عامل العرض والطلب.

وقد يكون هناك تفاوت طفيف فى سعر الذهب فى مصر قد يتراوح بين 50 إلى جنيه واحد، وهذا التفاوت لا يظهر فى السعر النهائى للمنتج والذى يتم إضافة مصنعية له وهى العامل الأكثر تأثيرا فى السعر النهائى له.


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