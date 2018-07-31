أربع فلسطينيات فى المرحلة النهائية من مسابقة للتكنولوجيا بأمريكا (صور)

رويترز

تستعد أربع فتيات فلسطينيات للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى مسابقة (تكنوفيشن العالمية) بعد تأهلهن للمرحلة النهائية. ونجح الفريق المكون من تمارة عوايص وزبيدة الصدر وماسة حلاوة ووسن السيد الطالبات فى المرحلة الثانوية بمدرسة كمال جنبلاط فى تصميم تطبيق على الهاتف المحمول لإعداد المتدربين لمكافحة الحرائق اسمه (‭Be a firefighter‬).

وهذه المسابقة التى تقام للعام التاسع فى الولايات المتحدة مخصصة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 10 و18 عاما وتهدف إلى تشجعيهن على العمل فى مجال التكنولوجيا.



الفتيات الفلسطينيات

وقالت الطالبات فى لقاء مع رويترز خلال وجودهن فى جامعة النجاح الوطنية فى نابلس إن التطبيق لعبة واقع افتراضى تقدم طريقة جديدة لتعليم اللاعبين كيفية تجنب الحرائق وكيفية إطفائها. وتسمح اللعبة للاعبين بعيش تجربة الحريق واللعب عن طريق اتخاذ التصرف المناسب لمنع حدوث حريق أو إطفاء حريق مشتعل.



أحدى الفتيات تستعرض تطبيقها

واستلهمت الفتيات التطبيق خلال تقديم الدفاع المدنى محاضرات فى المدرسة حول التعامل مع الحرائق وتجنب الأخطاء التى تحدث عند اشتعال حريق وخصوصا فى المنازل. وقالت ماسة حلاوة "مشروعنا هو لعبة توعية تُعلم فى نفس الوقت كيف يتعاملون فى الحرائق، ممكن يطفئ حريق أو يمنع حريق". وأضافت أن التطبيق "تم عمله على أكثر من جزء".



الفتيات الفلسطينيات ينافسن فى مسابقة تكنولوجية بأمريكا