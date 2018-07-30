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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:52 م
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6 مليارات جنيه حجم المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد شهريا

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:31 م
6 مليارات جنيه حجم المعاشات المنصرفة من مكاتب البريد شهريا ارشيفية
كتبت: هبة السيد
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كشف مسؤول بالهيئة القومية للبريد لليوم السابع، عن وصول حجم المعاشات التى يتم صرفها للمستفيدين عبر مكاتب الهيئة إلى 6 مليارات جنيه شهريا، حيث يصل حجم المستفيدين حوالى 6 مليون مستفيد.

 

وعملت الهيئة خلال العامين الماضيين على ميكنة خدمات صرف المعاشات وتم وقف المعاملات اليدوية واستبدالها بالمعاملات الإلكترونية، إضافة إلى توزيع بطاقات ATM للمستفيدين بدلا من عناء الانتظار فى المكاتب.

 

وبلغت عدد مكاتب البريد الحكومية 3953 مكتب بريد حتى نهاية شهر إبريل الماضى، وبلغت عدد مكاتب البريد الأهلية 51 مكتبا، وعدد الوكالات البريدية 364 مكتبا.

 

ويصل عملاء صندوق توفير البريد الى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يصل الى 200 مليار جنيه.

 


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الهيئة القومية للبريد

المعاشات

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