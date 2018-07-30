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26 سبتمبر الحكم في دعوى بطلان عقد شركة "صلة" مع "الأهلى"

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:54 م
26 سبتمبر الحكم في دعوى بطلان عقد شركة "صلة" مع "الأهلى" مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى مؤسسة الأهرام المطالبة ببطلان العقد المبرم بين النادي الأهلي وشركة صلة الرياضية السعودية، لجلسة 26 سبتمبر المقبل للحكم.

 

كانت مؤسسة الأهرام الصحفية أقامت دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزير الشباب والرياضة، ببطلان قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، باعتماد إجراءات مزايدة رعاية النادى، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان العقد المبرم بين النادى الأهلى وشركة صلة الرياضية السعودية.

 

اختصمت الدعوى، التي حملت رقم 11326 لسنة 70 قضائية،وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، بصفتيهما، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشركة صلة الرياضية السعودية.

 

وذكرت الدعوى أن مؤسسة الأهرام تظلمت أمام وزير الشباب والرياضة بتاريخ 28 يوليو 2015 بشأن إلزامه بإلغاء قرار مجلس إدارة النادي الأهلى من ترسية المزايدة العامة رقم 6 لسنة 2015 الخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 3 سنوات تبدأ من موسم 2015/2016 وتنتهى مع نهاية موسم 2017/2018 على شركة صلة الرياضيه السعودية.

 

وأضافت الدعوى أن النادى الأهلي أعلن فى الصحف اليومية عن طرح المزايدة العامة الخاصة بحقوق رعاية النادى الأهلى لمدة 3 سنوات، وتقدم لها مؤسسة الأهرام وشركة صلة السعودية، مشيرًا إلى أن الطاعن اعترض على قبول العرض الفني المقدم من شركة صلة بحسب أن هذة الشركة ليس لها مقر أو وكيل بمصر، ما يتعارض مع نص المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات.

 


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