10 شركات تعلن عدم وجود علاقة مع "أبراج كابيتال" أبرزها "أوراسكوم للاتصالات"

كتب هانى الحوتى

أعلنت 10 شركات مدرجة بالبورصة المصرية، على عدم وجود أى علاقة تعاقدية أو ارتباط مع مجموعة أبراج كابيتال وشركاتها التابعة، جاء ذلك رداً على استفسار البورصة بخصوص وجود علاقة تعاقدية أو ارتباط بين الشركات ومجموعة أبراج كابيتال، بعد تصفية المجموعة ووقف استثماراتها.

وضمت قائمة الشركات كلا من مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الحديد والصلب المصرية، مطاحن شرق الدلتا، الحديثة للمواد العازلة – مودرن بيتومود، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديرى"، أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، مصر بنى سويف للأسمنت، رمكو لإنشاء القرى السياحية، نايل سيتى للاستثمار.

وكانت شركة أبراج القابضة، قد أعلنت الشهر الماضى، عن تعيين محكمة فى جزر كايمان بي.دبليو.سى كمصف مؤقت لأبراج القابضة وديلويت كمصف مؤقت لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة، وذلك بعدما تقدمت بطلب فى جزر كايمان الأسبوع الماضى لكى تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة.