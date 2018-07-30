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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:58 م
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‏ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطوخ فى القليوبية

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:24 م
‏ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بطوخ فى القليوبية اللواء ايهاب خيرت مدير أمن القليوبيه
القليوبيه-نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية القبض على تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية بطوخ يتزعمه شخص عاطل يقومون بسرقة الدراجات النارية واعترفوا بارتكاب 10 وقائع وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.
 
 كانت البلاغات قد تعددت أمام المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من العديد من المواطنين بسرقة دراجاتهم النارية من أسفل المنازل والمصالح الحكومية.
 
وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين يتزعمهم عاطل شهرته "طابونة" ويقومون بسرقة الدراجات من أمام المنازل والمصالح الحكومية، حيث يقوم زعيم التشكيل بسحب الدراجه وتشغيلها عن طريق الأسلاك واعطائها للثانى والثالث للسير بها خوفًا من رصد كاميرات المراقبة لهم فى الشوارع.
 
 وفى أحد الأكمنة، تمكن المقدم أحمد الخولى مفتش المباحث، من القبض على المتهمين وهم "كريم أ " 21 سنة وشهرته " طابونة" و "عادل ش" 22 سنة و" رزق م 41 سنة" عاطلين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بارتكاب 10 وقائع سرقة دراجات نارية  وارشدوا عن المخزن الموجود به المسروقات وتم التحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق‏.
 
 

 


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