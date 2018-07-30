​رئيس جامعة الأزهر يشكر وزير الداخلية لسرعة ضبط قاتل الشهيدة أسماء الرفاعى

كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشكر لرجال الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجهودهم المخلصة والسريعة فى سبيل ضبط قاتل الطالبة أسماء الرفاعى شهيدة العلم بجامعة الأزهر.

وثمن رئيس الجامعة جهود رجال المباحث الجنائية والتى كان لها الأثر الكبير فى سبيل القبض على الجانى فى أقل من 48 ساعة، وطالب رئيس جامعة الأزهر الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه فى ترويع الآمنين، وأكد أن أداء رجال الشرطة المصرية المشرف فى خدمة الوطن كان وسيظل محل اعتزاز وأن مسيرة العطاء تتواصل للذود عن مقدرات الوطن وحمايته من دعاوى الهدم والتخريب.​​