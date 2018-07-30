video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

​رئيس جامعة الأزهر يشكر وزير الداخلية لسرعة ضبط قاتل الشهيدة أسماء الرفاعى

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:25 م
​رئيس جامعة الأزهر يشكر وزير الداخلية لسرعة ضبط قاتل الشهيدة أسماء الرفاعى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب لؤى على
إضافة تعليق
وجه الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشكر لرجال الشرطة بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لجهودهم المخلصة والسريعة فى سبيل ضبط قاتل الطالبة أسماء الرفاعى شهيدة العلم بجامعة الأزهر.
 
وثمن رئيس الجامعة جهود رجال المباحث الجنائية والتى كان لها الأثر الكبير فى سبيل القبض على الجانى فى أقل من 48 ساعة، وطالب رئيس جامعة الأزهر الأجهزة الأمنية بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه فى ترويع الآمنين، وأكد أن أداء رجال الشرطة المصرية المشرف فى خدمة الوطن كان وسيظل محل اعتزاز وأن مسيرة العطاء تتواصل للذود عن مقدرات الوطن وحمايته من دعاوى الهدم والتخريب.​​

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على المتهم بقتل طالبة الأزهر بمدينة نصر

الإمام الأكبر يقرر تخصيص رحلة حج لوالد ووالدة الطالبة "أسماء" على نفقة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يعزى أسرة الطالبة أسماء الرفاعى

جامعة الازهر

الازهر الشريف

وزارة الداخلية




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة