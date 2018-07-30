وفد منظمة خريجى الأزهر يشارك آلاف الإندونيسيين احتفالات "نهضة الوطن"

اختتم وفد المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، زيارته لإندونيسيا، بمشاركة الآلاف من المواطنين فى احتفالات الذكرى الحولية لجمعية نهضة الوطن الإسلامية، بحضور أكثر من 15 ألف شخص من مختلف أنحاء اندونيسيا، وعلماء يمثلون 20 دولة حول العالم.

تأتى المشاركة بالاحتفالية على هامش مشاركة وفد المنظمة بمؤتمر "وسطية الاسلام في منهج أهل السنة والجماعة" الذى اختتم أعماله بإندونيسيا.

ألقى الدكتور ابراهيم الهدهد المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجى الأزهر كلمة عن الوسطية كمنهج حياة للشعوب، ووحدة الوطن وأهمية تنمية روح المواطنة.

يشار إلى أن الجمعية التي تنتشر فى ربوع اندونيسيا، أسسها الشيخ زين الدين عبد المجيد، جد محافظ نوساتنجارا، د. محمد زين المجد، رئيس فرع منظمة خريجي الازهر بإندونيسيا، وقد أسسها على منهج يقوم على ثلاث أسس دينية، أشعرية العقيدة وشافعية المذهب، والغزالي تصوفا.

وللجمعية العديد من المساجد والمدارس حتى لقب مؤسسها بأبي المساجد والمدارس بإندونيسيا.

يذكر أن مؤسس الجمعية، تلقى علومه الشرعية والعربية، من علماء الحجاز في أوائل القرن العشرين، أمثال الشيخ حسن بن محمد المشاط والشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي، الشيخ محمد علي بن حسين المالكل.