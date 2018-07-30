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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:52 م
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وفد حركة حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:21 م
وفد حركة حماس يتوجه للقاهرة لاستكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية اسماعيل هنية
كتب- أحمد جمعة
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توجه وفد من حركة حماس اليوم الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البرى، من أجل استكمال بحث ملف المصالحة الفلسطينية.
 
وقالت تقارير اعلامية فلسطينية، اليوم الإثنين، إن وفد من حماس يضم سبع شخصيات يرأسها عضو المكتب السياسي الدكتور خليل الحية، غادر عبر المعبر متوجهاً الى القاهرة.
 
ويتزامن ذلك مع تواجد وفد قيادي لحركة فتح في القاهرة، حيث يضم عزام الأحمد وحسين الشيخ وروحي فتوح أعضاء اللجنة المركزية، وماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية.
 
 
 
 

 


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