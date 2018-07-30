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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

الإثنين، 30 يوليه 2018 11:25 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير الهند بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب ــ عبد الحليم سالم
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استقبل هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، راهول كولشريشث سفير دولة الهند لدى مصر، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

 

وجرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز العلاقات القوية بين مصر والهند، وأوجه التعاون المحتملة بين الجانب الهندى والشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى مختلف المجالات.

 

وفى بداية اللقاء، أعرب  الوزير عن ترحيبه بالسفير الهندى، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر والهند، ومؤكدا على التطلع لتنمية وتطوير هذه العلاقات فى مختلف المجالات.

 

وقدم السفير نبذة عن برنامج التعاون الفنى والاقتصادى الهندى والذى يقدم منحًا تدريبية لتنمية مهارات الكوادر بالحكومة المصرية فى العديد من المجالات، فضلا عن خطوط الائتمان (تسهيلات مالية) التى تقدمها الحكومة الهندية للدول الإفريقية بهدف تطوير الشركات الحكومية وكذلك المساهمة فى مشروعاتها التوسعية.

 

واستعرض توفيق مجالات وأنشطة الشركات التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ما تقوم به الشركات القابضة من تحليل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها وذلك على مستوى القطاعات الصناعية التى تعمل بها تلك الشركات.

 

من جانبه، أثنى السفير على العلاقات الثنائية والتعاون المثمر بين مصر والهند، مبديًا رغبة الجانب الهندى بزيادة استثماراته فى مصر والاهتمام بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام فى العديد من المجالات، لافتًا إلى أن الاستثمارات الهندية فى مصر بلغت 50 شركة، فيما وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 3 مليارات دولار سنويًا.

 

وفى ختام اللقاء، أشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الهندية فى عدد من القطاعات الصناعية، مؤكدا ترحيب الوزارة وتشجيعها للشراكة مع شركات القطاع الخاص ذات القدرات العالية فى النواحى الإدارية والفنية والمالية والتسويقية، والحرص على استغلال الأصول غير المستغلة للشركات واستثمارها بالشكل الأمثل.


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