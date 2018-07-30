وزير المالية :الرئيس وجه بضبط الإنفاق الحكومى وتعظيم إيرادات الدولة

كتبت هند مختار

عقد مركز معلومات مجلس الوزراء، لقاء مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حول أهم تكليفات وملفات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير المالية خلال لقائه بمجلس الوزراء، إن أهم تكليف من رئيس الجمهورية هو العمل على ضبط الإنفاق الحكومىن وتعظيم إيرادات الدولة، والسيطرة على العجز والاستدانة، وتطوير مصلحة الضرائب والجمارك، والضرائب العقارية

كما أوضح، أنه من بين التكليفات أيضا تقليل المنازعات وتعظيم حوكمة الاداء في المصالح ،لافتا إلى أن الوزارة لديها منظومة عمل كبيرة، ويتم العمل على زيادة إيرادات وقدرات الدولة وتحسين معيشة المواطنين