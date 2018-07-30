وزير القوى العاملة للشباب: اكتساب الخبرات المجتمعية مهم لفتح مجالات جديدة

كتب محمود راغب

التقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الإثنين، عدد من خريجى الدفعات الثالثة من المتدربين "ذكورا وإناثا" من البرنامج التدريبى على الخدمات البترولية بشركة شلمبر جير وفقا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة، وذلك قبل إجراء مقابلات مع مجموعة من الشركات لتوفير فرص عمل لهم.

وشدد وزير القوى العاملة خلال اللقاء على الشباب بضرورة البدء فى المجال العلمى واكتساب الخبرات المجتمعية التى لها أهمية كبيرة، حتى وإن كانت الوظائف المتوفرة ليست فى نفس المجال، أو الذى يرغب يطمح فيه الشباب، ولكنها ستكسبهم الكثير من الخبرات التى ستفتح لهم مجالات عمل أخرى.

وقال "سعفان": إن الخبرة العملية ستتيح للشباب مفاهيم إدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن عليهم وضع أفكارًا لمشروعات إنتاجية، وعمل دراسات الجدوى الخاصة بها، تمهيدا لعقد جلسة أخرى مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدراسة تلك المشروعات وتمويلها، حتى ينتقل هؤلاء الشباب من راغبى عمل إلى أصحاب أعمال، مؤكدًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسهم فى زيادة الإنتاج مما يصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

وكشف الوزير للشباب عن أن الوزارة قامت بإرسال بيانات جميع خريجى التدريب على الخدمات البترولية سواء من شركة شلمبرجير أو من شركة ويزرفورد، لجميع المناطق الصناعية ورجال الأعمال فى مصر، لبحث إمكانية توفير فرص عمل مناسبة لهم وفقا للاجتياحات المطلوبة.

وقال "سعفان": "إحنا هنكسر فى الصخر معاكم"، وسنظل داعمين ومساندين لكم حتى تجدوا بداية الطريق الذى يؤهلكم لتكونوا من أصحاب أعمال وشركات كبرى فى مصر.

وأعطى الوزير لهم فى أثناء اللقاء بعض النصائح المهمة للبدء فى المشروعات الخاصة بهم، فضلا عن بعض الآليات الضرورية التى تمكنهم من المنافسة فى السوق المصرية، مؤكدا أهمية الانتهاء من الإجراءات السليمة التى تسهل عملية التعاقد على الخامات الخاصة بالإنتاج، وتسهم فى وضع كيان قانونى للمشروع فى السوق المصرية.

واستمع الوزير لبعض الشباب وبعض الأفكار الخاصة بالمشروعات، موجهًا المسئولين بالوزارة بعقد لقاء مع المختصين من وزارة الإنتاج الحربى لعرض تلك المشروعات عليهم.