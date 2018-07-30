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وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى والصالة الموسمية بمطار القاهرة

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:18 م
وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى والصالة الموسمية بمطار القاهرة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى اثناء جولته التفقدية اليوم
كتب محمود عبد الغنى
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تفقد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، مطار أسوان الدولى، وذلك فى إطار سلسلة جولاته الميدانية لجميع المطارات المصرية يرافقه الطيار طارق فوزى رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وكان فى استقباله الطيار محمد كمال مدير المطار.

وتفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب، كما تفقد الإجراءات الأمنية بالمطار، واطمأن على الاستعدادت اللازمة لاستقبال الحركة السياحية بمدينه أسوان ووجه بتحسين الخدمات المقدمة للركاب.

وأكد الفريق يونس المصرى، أن وزارة الطيران لا تدخر جهداً فى سبيل استعادة حركة السياحة وتعمل على تقديم كافة المبادرات والحوافز لشركات الطيران الوطنية والخاصة بالتعاون مع وزارة السياحة.

كما تحفز وزارة الطيران المدنى شركات الطيران الأجنبية على تشغيل رحلات شارتر ومنتظمة إلى المطارات السياحية، ومنها مطار أسوان، كما رحب الوزير باستقبال مطار أسوان الدولى لأول رحلة طيران سياحية شارتر مباشرة من إسبانيا إلى أسوان بعد توقف استمر لمدة 9 سنوات.

وفور عودته إلى مطار القاهرة قام وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات مصر للطيران إلى جدة والمدينة المنورة لمتابعة سيرالعمل والوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن مع بداية تشغيل رحلات الحج من مطار القاهرة إلى الأراضى المقدسة اعتبارا من بعد غد الأربعاء،  كما تفقد تجهيزات الخيمة المكيفة التى تم إعدادها خارج مبنى الرحلات الموسمية لاستقبال مودعى الحجاج وذويهم ووجه بالانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الموسم.

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جولة الوزير اليوم
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الوزير يتفقد صالات الوصول والمغادرة
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الوزير بصحبة عدد من القيادات بجولة اليوم
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جانب من جولة اليوم

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