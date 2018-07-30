وزير الداخلية الإسرائيلى يطالب بتقليص مدة استحمام الأسرى الفلسطينيين

كتب- هاشم الفخرانى

طلب وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان، إلى تقليص مدة استحمام الأسرى الفلسطينيين تحت ذريعة استهلاكهم الكثير من المياه.

وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية، أن الوزير الإسرائيلى زعم أن الأسير الفلسطينى الواحد يستهلك ثلاثة أضعاف ما يستهلكه الإسرائيلى من المياه.

وقالت الوكالة الفلسطينية، إن الوزير الإسرائيلى طلب من مديرة مصلحة السجون تقييد أوقات استحمام الأسرى الفلسطينيين، وتخصيص كميات مقلصة من المياه للحمامات.

وتفرض مصلحة سجون الاحتلال جملة من العقوبات على الأسرى، ولاسيما حرمانهم من احتياجاتهم الأساسية، كما تعزل آخرين فى زنازين منفردة، وتمارس سياسة الإهمال الطبى التى استشهد على إثرها 216 أسيرا داخل السجون.