وزير الخارجية البريطاني الجديد يزور الصين في أول زيارة خارجية

رويترز

يجتمع وزير الخارجية البريطانى الجديد جيريمى هانت مع نظيره الصينى وانج يى فى بكين، اليوم الاثنين، لمناقشة التعاون بين البلدين فى أول زيارة خارجية له منذ أن حل محل بوريس جونسون هذا الشهر.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هانت ووانج سيناقشان التجارة الحرة وتطبيق العقوبات على كوريا الشمالية وكيفية عمل بريطانيا والصين للتصدى للتحديات العالمية مثل تغير المناخ.

وقبيل الزيارة قال هانت إن بريطانيا وهى تغادر الاتحاد الأوروبى ملتزمة بتعميق الشراكة مع الصين.

وقال "يمثل الحوار الاستراتيجى بين المملكة المتحدة والصين فرصة مهمة لتكثيف تعاوننا بشأن التحديات المشتركة فى الشؤون الدولية، بدءا من التجارة العالمية الحرة إلى عدم الانتشار والتحديات البيئية، فى إطار الشراكة العالمية بين المملكة المتحدة والصين".