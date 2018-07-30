وزير الأوقاف: 250 طن لحوم مرحلة أولى من صكوك الأضاحى بالتعاون مع التموين

كتب لؤى على

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بالشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين على تعاونه مع وزارة الأوقاف فى توفير كل الكميات الغذائية المطلوبة لدعم الأسر الفقيرة، مضيفا أن توزيع لحوم الأضاحى تحتاج للأصول والضوابط الشرعية وتأتى حية خالية من العيوب وهى من أفضل اللحوم سلامة، نظرا للكشف عليها، ويتم الذبح الشرعى في الوقت الشرعى، ثم تأتى مرحلة التشفية والتكييس ثم التوزيع .

وأضاف وزير الأوقاف، على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع التموين والتجارة الداخلية بشأن توفير وزارة التموين للحوم الأضاحى، أن العام الماضى تم توزيع 550 طن رغم البدء بـ 100 طن لكن ثقة المواطنين فى وزارة الأوقاف والإقبال على صكوك الأضاحى، مشددا على أن اللحوم تأتى حية ولم يحدث أن تم استيراد لحوم مذبوحة بل يتم الذبح داخل مصر.

وأعلن أن هذا العام سيبدأ الوزارة بـ 250 طن كمرحلة أولى ، لافتا إلى أن التوزيع سيكون للأولى بالرعاية ،مشيرا إلى أن دفع صكوك الأضاحى يكون فى ثلاثة بنوك، حيث تم طبع 100 ألف صك مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على مستند صك الأضحية قائلا: إياك أن تدفع أى مبلغ لأعمال البر بدون مستند رسمي حتي لا تقع تلك الأموال فى يد جماعات التطرّف كما حدث من قبل، حينما استغلت تلك الجماعات الإرهابية أموال البر فى أعمال إجرامية.