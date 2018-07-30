وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج : أنتم الأمن القومى لمصر فى الخارج وجنودها زى أبطالنا فى سيناء

كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتنظيم وزارة الهجرة لأول منتدى للمصريين فى الخارج "إجازتك بوطنك".

وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج ، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" ، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن مهمة وزارة الهجرة التواصل مع المصريين فى الخارج والعمل على تلبية طلباتهم والتعرف على مشكلاتهم وحلها، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والاستفادة من علماء المصريين فى الخارج أيضا .

وتابعت وزيرة الهجرة فى رسالتها للمصريين فى الخارج :" مصر قلب العالم ومستهدفة، وتمر بحروب كثيرة، ونواجه حرب معلوماتية، وهناك من يحاول إثارة الشائعات وقوى الدولة بشعبها فى الداخل والخارج"، موجهة حديثا للمصريين فى الخارج: " أنتم الأمن القومى لمصر فى الخارج، وأنتم جنود.. زى أبطالنا اللى بيضحوا بحياتهم فى سيناء ".































































