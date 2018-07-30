video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 30 يوليه 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بأول منتدى لمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج : أنتم الأمن القومى لمصر فى الخارج وجنودها زى أبطالنا فى سيناء

الإثنين، 30 يوليه 2018 06:25 م
وزيرة الهجرة للمصريين فى الخارج : أنتم الأمن القومى لمصر فى الخارج وجنودها زى أبطالنا فى سيناء السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج
كتب محمود راغب - تصوير حسن محمد
إضافة تعليق
أعربت  السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، عن سعادتها بتنظيم وزارة الهجرة لأول منتدى للمصريين فى الخارج "إجازتك بوطنك".
 
وأكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، خلال أول منتدى للمصريين فى الخارج ، الذى تعقده وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، تحت شعار"فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك" ، بمقر جهاز التعبئة والإحصاء، أن مهمة وزارة الهجرة التواصل مع المصريين فى الخارج والعمل على تلبية طلباتهم والتعرف على مشكلاتهم وحلها، بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والاستفادة من علماء المصريين فى الخارج أيضا .
 
وتابعت وزيرة الهجرة فى رسالتها للمصريين فى الخارج :" مصر قلب العالم ومستهدفة، وتمر بحروب كثيرة، ونواجه حرب معلوماتية، وهناك من يحاول إثارة الشائعات وقوى الدولة بشعبها فى الداخل والخارج"، موجهة حديثا للمصريين فى الخارج: " أنتم الأمن القومى لمصر فى الخارج، وأنتم جنود.. زى أبطالنا اللى بيضحوا بحياتهم فى سيناء ".
 
 
 
صور منتدى للمصريين فى الخارج (1)
 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (2)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (3)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (4)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (5)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (6)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (7)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (8)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (9)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (10)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (11)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (12)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (13)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (14)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (15)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (16)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (17)

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (18)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (19)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (20)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (21)
 

 

 

صور منتدى للمصريين فى الخارج (22)

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. انطلاق أول منتدى للمصريين فى الخارج بعرض فيلم "حكاية وطن"

الهجره

وزيره الهجره

نبيله مكرم

المصريين فى الخارج

منتدى اجازتك




لا تفوتك
السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

السيسي لمتحدى الإعاقة: حريص على تفعيل الـ 5 % وأطلب وجودكم بكل المناسبات

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعرف على ضوابط إضافة المواليد الجدد بالبطاقات التموينية اعتبارا من 1 أغسطس

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

تعاون بين الأوقاف والتموين لتوفير لحوم صكوك الأضاحى.. 250 طنا مرحلة أولى.. مختار جمعة: صحك الأضحية يصل كاملا لمستحقيه.. والجماعات الإرهابية كانت تستغل المواطنين.. ووزير التموين: لحم البقر سودانى ونسبة الدهون 5%

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

المبعوث التجارى البريطانى: إصلاحات مصر الاقتصادية شجاعة ونرى مؤشرات إيجابية.. جيفرى دونالدسون: 41% من الاستثمارات الأجنبية تأتى من المملكة المتحدة.. والبريكست لن يؤثر على العلاقات التجارية مع القاهرة

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

وكيل أجيرى فى القاهرة لإنهاء التفاوض مع الجبلاية لتدريب منتخب مصر

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

محمد صلاح يتوسط ميسى وبوجبا فى الدعاية لإحدى شركات الملابس الرياضية.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة