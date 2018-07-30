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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:45 م
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والد الشاب المنتحر بمترو أحمد عرابى: يعانى من مشاكل نفسية وحضر لزيارتى

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:04 م
والد الشاب المنتحر بمترو أحمد عرابى: يعانى من مشاكل نفسية وحضر لزيارتى محطة مترو - أرشيفية
كتبت ـ دينا الحسينى
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تستمع نيابة الأزبكية لأقوال العاملين بمحطة مترو أحمد عرابي في واقعة انتحار شاب صباح اليوم، بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة أحمد عرابى يدعى محمد إبراهيم طلبة 18 سنة من محافظة المنيا.

وأدلي إبراهيم طلبة والد الشاب بأقواله فى محضر الشرطة، وقال إنه نزح من محافظة المنيا للعمل باليومية بمنطقة الوكالة وترك أسرته، ويعتاد الحضور لزيارته بالقاهرة.

وأضاف أن نجله يعانى من مشاكل نفسية ويعالج بالصعيد، وأنه حضر منذ عدة أيام من المنيا لزيارته، وفوجئ بخبر انتحاره عقب تلقيه مكالمة من أجهزة الأمن لإبلاغه بالواقعة.

كانت قيادات شرطة النقل والمواصلات قد انتقلت للمعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة داخل محطة المترو، والتى أظهرت الشاب أثناء قيامه بإلقاء نفسه أمام القطار وسؤال شهود عيان.


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