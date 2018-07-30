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الإثنين، 30 يوليه 2018 08:12 م
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واشنطن: سنتصدى لمحاولات الصين الهيمنة على منطقة المحيطين الهندى والهادى

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:24 م
واشنطن: سنتصدى لمحاولات الصين الهيمنة على منطقة المحيطين الهندى والهادى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
أ ش أ
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تعهد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو بأن يتصدى فريق الرئيس دونالد ترامب لجهود تبذلها الصين على صعيد الهيمنة على منطقة المحيطين الهندى والهادى عبر نموذج من الشراكات الاقتصادية تم الدفع به كبديل لنظام الإقراض الجشع الذى كانت تنتهجه الصين مع دول الجوار (على حد قوله(.

جاء ذلك فى خطاب افتتح به بومبيو مؤتمرا بغرفة التجارة مخصصا لمنطقة المحيطين الهندى والهادى حضره وزير التجارة ويلبور روس ووزير الطاقة ريك بيرى وقادة من رجال الأعمال الأمريكيين ولفيف من الدبلوماسيين الدوليين.


ونقل موقع (واشنطن إجزامنر) عن بومبيو "إن أساس مشاركتنا هو : حيث تمضى أمريكا فإنها تنشُد شراكات وليس الهيمنة ، إن الولايات المتحدة لا تستثمر من أجل نفوذ سياسى وإنما شراكات اقتصادية".


وتخشى واشنطن جهودا صينية لإحراز قوة سياسية عبر استثمارات دولية استراتيجية فى منطقة المحيطين الهندى والهادى.


وتأمل الإدارة الأمريكية عبر هذا المؤتمر أن تؤكد التزامها تجاه منطقة المحيطين الهندى والهادى وأن تعلن عن خططها للمشاركة الاقتصادية بها بعد أن انسحبت من اتفاق تجارة رئيسى (الشراكة عبر المحيط الهادي) وفرضت تعريفات تجارية.


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