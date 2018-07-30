هل يحق لطلاب الدور الثانى بالثانوية العامة التقديم لكلية الشرطة؟

كتب محمود عبد الراضى

يؤدى الطلاب الذين لهم دور ثان بالثانوية العامة، اختبارات القدرات والمقاس، والقوام بكلية الشرطة، ويتوقفوا حتى يتم الإعلان عن النتيجة لاستكمال باقى الاختبارات.

وتم البدء في التقديم لكلية الشرطة من 24 يوليو الماضي حتى 13 أغسطس المقبل لطلاب الثانوية، ومن 28 يوليو وحتى 13 أغسطس لخريجى الجامعات "الضباط المتخصصين، وذلك في إطار الضوابط الواردة بالقانون رقكم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء أكاديمية الشرطة وتعديلاته والقرار الوزاري رقم 864 لسنة 1976 بشأن اللائحة الداخلية للأكاديمية وتعديلاته.