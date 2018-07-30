نيجيريا ترسل قوات جوية و1000 فرد أمن لمواجهة مشكلة قطاع الطرق

(رويترز)

قال الرئيس النيجيرى محمد بخارى، إنه سينشر قوات جوية و1000 فرد أمن لمواجهة مشكلة قطاع الطرق فى شمال غرب البلاد.

ويؤكد هذا الإجراء مدى التدهور الأمنى فى أنحاء نيجيريا حيث يتفاقم ضعف قوات الشرطة لا سيما خارج المناطق الحضرية.

وجرى نشر الجيش فيما يزيد على 30 من إجمالى 36 ولاية فى البلاد.

وقال بيان من الرئاسة "الحكومة الاتحادية جمعت قوة عسكرية قوامها 1000 جندي... من الجيش والقوات الجوية والشرطة والدفاع المدنى لشن هجمات شرسة على قطاع الطرق الذين يرهبون (قاطني) قرى وبلدات ولاية زمفرا".

ويلجأ بخارى عادة إلى سلاح الجو فى إجراءات التأمين رغم انتقاد جماعات حقوق الإنسان لذلك.