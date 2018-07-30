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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:50 م
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نيابة كوم أمبو تأمر بتفريغ الصندوق الأسود بقطار أسوان لتحليل بياناته

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:33 م
نيابة كوم أمبو تأمر بتفريغ الصندوق الأسود بقطار أسوان لتحليل بياناته حادث قطار اسوان
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
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أمرت نيابة كوم أمبو، بتفريغ وتحليل شريط بيانات جهاز التحكم الآلى "أيه. تى.سى" اى الصندوق الأسود بقطار أسوان، الذى تعرض لانحراف عن القضبان صباح أمس الأحد، وذلك للوقوف على ملابسات أكثر عن الحادث، وتحديد سبب الواقعة، والتأكد من شبهة الإهمال من جانب طاقم القطار، أو أية شبهة جنائية أخرى أسفرت عن الحادث. 
 
يأتي ذلك، بعد أن عثر رجال مباحث السكة الحديد، على جهاز التحكم داخل القطار، وتم التحفظ عليه وعرضه على فريق النيابة، الذى أمر بتفريغ بياناته، ومطابقتها بأقوال سائق القطار، الذى تم ضبطه وجارى التحقيق معه، لتحديد سبب انحراف القطار عن مساره، كما سيتم استجواب ملاحظ البلوك داخل برج المراقبة فى أسباب الحادث، والوقائع التى حدثت قبل وقوعه، فضلا عن سماع عدد من الشهود من ركاب القطار. 
 
كان القطار رقم 982 المكيف القادم من القاهرة إلى محافظة أسوان، تعرض لخروج 8 من عرباته عن المسار، مما أسفر عن إصابة 6 من ركاب القطار.
 
 

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