نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهم 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهم" أحمد.ط"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.