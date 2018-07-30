ننشر فيديو القبض على رجلى أعمال متهمين بواقعة جلب مخدر " الأيس"

كتب : محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

حصل "اليوم السابع" على فيديو القبض على رجلى الأعمال الهاربين فى واقعة محاولة جلب مخدر الأيس للبلاد، وذلك بعد نجاح أجهزة الأمن فى ضبط متهمين من أفراد التشكيل عبر ميناء القاهرة عقب عودتهما من الصين، وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الأيس " شابو "، ويظهر الفيديو كمية مخدر الأيس " شابو" المضبوطة مع المتهمين، والتى بلغت240 جرام من مخدر الأيس " شابو".

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد نجحت فى الإيقاع بباقى المتهمين الهاربين، وهم "محمد.ك.ع" صاحب ومدير شركة استيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، سبق اتهامه فى 15 قضية آخرهم "شيك"، ومحكوم عليه فيها بالحبس ثلاث سنوات، و"سمير.م.ى"، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم بدائر قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، وسبق اتهامه فى 13 قضية آخرهم "تبديد" محكوم عليه فها بالحبس سنة، وبصحبتهم "عمر.م.ك"، عاطل، نجل الأول وضبط بحوزتهم 240 جرام من مخدر الأيس " شابو".

وتمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط المتهمين أثناء استقلالهم سيارتين رقمى و ل ج 284 – ج ل أ 296 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، وضبط بحوزتهم كمية لمخدر الآيس "شابو" وزنت 2.400 كيلو جرام، ومسحوق " بيج – أبيض اللون " للمادة الفعالة للحشيش الصناعى " الفودو " والمدرج على جداول المخدرات وزنت 10.600 كيلو جرام، و125 قرص مخدر لعقار الترامادول، و7 هواتف محمول بمبالغ مالية.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفوا بقيامهم بجلب المخدر المضبوط بقصد الإتجار والترويج على عملائهم بداخل البلاد والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار والهواتف المحمول والسيارتين فى النقل والترويج.