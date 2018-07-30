ننشر السيرة الذاتية للواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد الجديد

بورسعيد – السيد فلاح

اعتمد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، اليوم، حركة التنقلات العامة للضباط لعام 2018.

وتم تعيين اللواء هشام خطاب، رئيس قسم التحريات بمصلحة الأمن العام، مديرًا لأمن بورسعيد خلفًا للواء أمجد عبد الفتاح، الذى تولى منصب مساعد الوزير لمنطقة القناة.

وسبق وشغل اللواء هشام خطاب، منصب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، وفى عام 2015 تم نقله إلى منصب مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية، وفي أبريل من عام 2017، حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأولى، والممنوح من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لجهوده في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة وتسلمه من اللواء سعيد شلبى، مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا، وفى حركة التنقلات لضباط الشرطة لعام 2017 تم تصعيده إلى رئيس قسم التحريات بمصلحة الأمن العام، قبل أن يصدر قرارًا اليوم بندبه للعمل مديرًا لأمن بورسعيد.

وكان قد اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2018م، حيث وضعت الحركة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية وروعى فيها الظروف الإجتماعية والبعد الإنسانى بما يضمن تحقيق الإستقرار الوظيفى والنفسى للضباط.