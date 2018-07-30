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ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات فى المرحلة الثانية من التنسيق

الإثنين، 30 يوليه 2018 04:17 م
ننشر الحد الأدنى للقبول بالكليات فى المرحلة الثانية من التنسيق خالد عبد الغفار خلال مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه
كتب وائل ربيعى - تصوير أحمد معروف
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ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية، فى الشعبتين العلمية والأدبية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالى منذ قليل فى مؤتمر صحفى لها.

 

وقد أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للشعبة العلمية والأدبية 205 درجات بنسبة 50%، لعدد 56828 طالب بالشعبة العلمية و31277 طالبًا بالشعبة الأدبية، بإجمالى 88105 طلاب.

 

وأكد الوزير أن نتيجة المرحلة الثالثة سيتم إرجاؤها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (1)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (2)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (3)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (4)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (5)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (6)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (7)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (8)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (9)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (10)
 
صور خالد عبد الغفار مؤتمر اعلان نتيجه تنسيق المرحله الثانيه (11)
 
 
 
 

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