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الإثنين، 30 يوليه 2018 12:53 م
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ننشر أول صورة للسائق المتهم بذبح والده فى الدقهلية

الإثنين، 30 يوليه 2018 12:26 م
ننشر أول صورة للسائق المتهم بذبح والده فى الدقهلية الابن المتهم
الدقهلية - شريف الديب
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ينشر اليوم السابع أول صور للإبن المتهم بقتل والده وذبحه وتوزيع جسده ما بين كفر الشيخ والدقهلية، بسبب الميراث بناحية مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وكان مدير نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

يذكر أن مباحث مركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، كشفت لغز تغيب فلاح مسن، بعد تقدم ابنه وابنته ببلاغ يفيد غيابه.

وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، اخطارا يفيد بغياب "عطية.س" 67 فلاح، عن المنزل بتاريخ 19 يوليو.

وتم تشكيل فريق بحث تبين أنه لا يوجد دوافع أو مبرر لغياب المذكور عن منزله، وبتكثيف البحث، تبين نشوب مشادة بينه وبين ابنه فارس 38 سنة، حاصل على ليسانس دراسات إسلامية وحالياً "سائق توك توك" لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وعقب ذلك اختفى الأب من المنزل والقرية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط ابن المبلغ بغيابه، وبتطوير مناقشته اعترف بنشوب مشاجرة بينه وبين والده، قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بقطعة حجرية على رأسه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك أحضر سكينا وفصل رأسه عن جسده وأودع الرأس داخل شيكارة بلاستيكية والجسد بشيكارة أخرى، وألقى الرأس بأحد المصارف المائية الرابطه بين عزبتى "السياج وأبوعمر"، وألقى الجسد والسكين بأحد المصارف التابعة لدائرة مركز بيلا - كفرالشيخ، مستخدما فى ذلك التوك توك قيادته.

وقامت مأمورية من ضباط فريق البحث بالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، وفرعى الأمن العام بالدقهلية، وكفر الشيخ، وبإرشاد المتهم تم استخراج جثة والده بدون الرأس والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بيلا المركزىجار مسح المسطح المائى بالمصرف الملقى به رأس المجنى عليه لانتشالها.


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الدقهلية

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