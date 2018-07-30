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الإثنين، 30 يوليه 2018 03:43 م
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نائب محافظ القاهرة: رئيس الوزراء أشاد بجهود العاصمة فى تفعيل منظومة الشكاوى

الإثنين، 30 يوليه 2018 03:02 م
نائب محافظ القاهرة: رئيس الوزراء أشاد بجهود العاصمة فى تفعيل منظومة الشكاوى المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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عقدت جيهان عبد الرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية والعميد أحمد فاضل، مدير المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الإلكترونية الموحدة اجتماعاً ورؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، لبحث مدى تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة بالمنطقة وحل المعوقات التى تواجهها.

وأشارت جيهان عبد الرحمن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى أن رئيس مجلس الوزراء أشاد بالجهود التى تبذلها محافظة القاهرة فى تفعيل منظومة الشكاوى الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، موجهاً الشكر للمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة على ارتفاع نسبة الاستجابة وحسم الشكاوى الموجهه للمحافظة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن محافظ القاهرة أصدر تعليمات مشددة بأن تكون نسب استجابة رؤساء الأحياء لشكاوى المواطنين والتفاعل الإيجابى معها هى أحد عوامل تقيمهم الشهرى كما وجه بعمل قائمة سوداء لرؤساء الأحياء الذين تقل استجاباتهم للشكاوى عن 90% .

وأشارت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إلى المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقا لطبيعة كل شكوى، حيث تم تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017، وقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وتلقى محافظة شكاوى المواطنين سواء شخصياَ بمعرفته أو بالبريد أو من خلال التليفون أو من خلال بوابة المحافظة الإلكترونية، بخلاف ما ينشر بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعى، كما يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو من خلال الإنترنت على عنوان www.shakwa.eg  وتطبيق إيجابى أو مكاتب خدمة.


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