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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:25 م
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موسكو تعتبر مطالبة إسرائيل بخروج القوات الإيرانية من سوريا "غير واقعى"

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:33 م
موسكو تعتبر مطالبة إسرائيل بخروج القوات الإيرانية من سوريا "غير واقعى" نتنياهو
أ ف ب
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أعلن السفير الروسى فى إسرائيل أناتولى فيكتوروف، أن طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المتكرر بضرورة إخراج القوات الإيرانية وحلفائها من سوريا هو مطلب "غير واقعى".

وقال السفير الروسى فى حديث الى شبكة التلفزيون الإسرائيلية العاشرة "إن الايرانيين يقومون بدور مهم جدا جدا فى إطار جهودنا المشتركة للقضاء على الارهابيين فى سوريا. لذلك فاننا نعتبر فى المرحلة الحالية أن الطلب الإسرائيلى بطرد القوات الاجنبية من سوريا أمر غير واقعى".

وتابع السفير الروسى "أن الوجود الايرانى فى سوريا مشروع تماما طبقا لمبادئ الامم المتحدة".

وردا على سؤال حول إمكانية أن تقوم موسكو بطرد الإيرانيين من سوريا قال السفير الروسى "كلا لا يمكنننا ان نجبرهم على ذلك".

وردا على سؤال حول الموقف الروسى من الغارات الجوية التى تنسب لاسرائيل فى سوريا والتى تستهدف مواقع ايرانية او اهدافا لحلفاء لطهران مثل حزب الله، قال السفير الروسى "نحن لا نوافق على كل استخدام للقوة من قبل الحكومة الاسرائيلية".

وتابع "الا اننا لا نستطيع إقناع اسرائيل بالتصرف بهذه الطريقة أو تلك. الامر لا يعود لروسيا لاعطاء الحرية لاسرائيل للقيام بهذا الامر او ذاك، او منعها من ذلك".

وسبق ان طالب نتنياهو مرارا خلال الاشهر القليلة الماضية بسحب إيران من سوريا.

 

 


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