موجز 6.. المعارضة السورية المسلحة توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصرية

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توقيع فصائل المعارضة السورية المسلحة اتفاقا لوقف إطلاق النار برعاية مصر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

استكمالا للجهود المصرية فى تهدئة الأوضاع فى سوريا، وقع عدد من فصائل المعارضة السورية المسلحة فى شمال وشرق سوريا، اتفاقا لوقف إطلاق النار فى القاهرة برعاية مصرية، وبضمانة روسيا الاتحادية، وبوساطة من جانب رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا، حيث شمل الاتفاق المشاركة فى جهود مكافحة الإرهاب والعمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين.

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، تدشين مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية التى تهدف لتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة للحصول على الخدمات المقدمة عبر المواقع الإلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية للجهات الحكومية باستقلالية تامة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، المؤتمر والمعرض الدولى السابع للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة 2018 فى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة، الذى تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتى تؤدى مهامها فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها فى مناطق مكافحة النشاط الإرهابى خلال مراحل العملية الشاملة "سيناء 2018 " .

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور نماذج مشرفة من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كل المناسبات، وعدم التقصير معهم.

ينشر اليوم السابع الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية، فى الشعبتين العلمية والأدبية، وفق ما أعلنته وزارة التعليم العالى منذ قليل فى مؤتمر صحفى لها.

أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية منذ قليل، قرارا وزاريا رقم 19 بشأن آليات وضوابط إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية اعتبارا من بعد غد الأربعاء، أول شهر أغسطس.

تفوقت مصر على توقعات صندوق النقد الدولى لمعدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى 2017-2018، حيث توقع الصندوق أن تحقق مصر 5.2%، بينما أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تحقيق مصر 5.3% خلال العام المالى المنتهى، و 5.4% فى الربع الأخير من العام ذاته.

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات 2018، وكذلك للطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، عقب إعلان نتائج التحويلات.

أعطى تكريم الرئيس السيسى لـ12 شابا وشابة على هامش المؤتمر السادس للشباب الذى حضره 3000 مشارك، طاقة أمل كبيرة للشباب ومنحهم إصرارا كبيرًا على مواجهة التحدى واستكمال النجاح، ليؤكد على أنهم يستطيعون الوصول للعالمية وتحقيق أحلامهم بدعم بلادهم بكل إمكانياتها، هذا ما أكد عليه الشباب أمس عقب تكريمهم، مشددين فى حديثهم لـ"اليوم السابع"، على تأثير هذا التكريم على خططهم للمستقبل، وأجمع المكرمون على عبارة واحدة: "إحنا معاك يا ريس ومصر هتنجح ".

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل تحت إشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى 12 طلب تصالح جديدة بقيمة 9 ملايين جنيه من بعض صغار موظفى الدولة والممولون الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية، والذين يرغبون فى سداد ما عليهم من أموال مستحقة للدولة مقابل إنهاء القضايا المتهمين فيها سواء باستغلال النفوذ أو جرائم العدوان على المال العام .

تسابق هيئة السكك الحديدية، الزمن لإعادة تسيير حركة قطارات الوجه القبلى بشكلها الطبيعى، عقب تعطلها أمس بمحافظة أسوان نتيجة خروج قطار 982 عن مساره بمنطقة السيد سعيد بمركز كوم أمبو.

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، عن قرية "سنهور القبلية" إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، والتى طالها النسيان لسنوات طويلة، حيث طالب خلال جلسة مشروع البنية المعلوماتية، هيئة الرقابة الإدارية، بوضع ملفات 107 أسر بإحدى القرى الفقيرة بمحافظة الفيوم على مكتبه.

قال أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم بإنه من المقرر تسليم كتب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وفقا للنظام التعليمى الجديد إلى جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل، مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد بشأن عدم وصول الكتب إلى المدارس مع بدء العام الدراسى، حيث أن عدد الكتب قليل نظرا لقلة عدد الصفوف المطبق عليهم بالإضافة إلى اختلاف المناهج الجديدة عن السابقة.

أعلن مكتب الشئون الفنية للجمارك الليبية، اليوم الاثنين، عثور قوات حرس الحدود الليبية على جثامن 3 مواطنين مصريين فى صحراء ليبيا وتبعد عن منطقة الجغبوب بنحو 100 كم.

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان، اليوم الاثنين، تكليف إدارة مرور أسوان بسحب عينات من دم سائق قطار أسوان والذى انحرف عن مساره أمس، ومساعده أيضا، للكشف عن تناولهما للمخدرات من عدمه.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 862.810 مليار جنيه.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.

"الحب ولع فى الدره" ..جمله دائما ما نرددها عندما نرى شاب وفتاه مخطوبين أو حتى زوجين مع اختلاف أعمارهم منسجمين معا وكل منهما مبديا إعجابه وحبه للآخر بالطريقة التى تعجبه كى يوصل حبه لقلب الآخر، أو حتى يعتذر له عن فعل قام به سبب غضب الطرف الآخر حتى سترجع قلبه ويملكه مره أخرى.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطات الأمنية فى إسرائيل بدأت فى مواجهة انتشار تحدى رقصة "كيكى" الشهيرة خاصة بعد ظهور إعلانين لشركتى أزياء شهيرتين لتشجيع التحدى الخطير، بالإضافة لانتشارها وسط مجندات جيش الاحتلال.

توصل مسئولو اتحاد الكرة لاتفاق شبه نهائى مع المكسيكى خافيير أجييرى لتولى مسئولية تدريب منتخب مصر خلفاً للأرجنتينى هيكتور كوبر الذى انتهى تعاقده بنهاية كأس العالم.

نشرت أنطونيلا روكوزو، زوجة ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الأسبانى، فيديو استثنائيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

لجنة المسابقات ستطبق لائحة عقوبات الموسم المنقضى 2017 – 2018 كما هى على مسابقة دورى هذا الموسم، ونستعرض أهم العقوبات فى السطور..

يغلق نادى الزمالك الستار اليوم الاثنين على الاستعدادات الخاصة بالموسم الكروى الجديد قبل 24 ساعة فقط من انطلاق مشوار الأبيض بمسابقة الدورى الممتاز بمواجهة بتروجت غدا الثلاثاء ضمن الأسبوع الأول باستاد الجيش بالسويس .