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مهلة لسداد رسوم فحص تقنين واضعى اليد بكفر الشيخ لـ20 أغسطس المقبل

الإثنين، 30 يوليه 2018 02:45 م
مهلة لسداد رسوم فحص تقنين واضعى اليد بكفر الشيخ لـ20 أغسطس المقبل اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلن اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق،خلال اجتماع عقده بحضور رؤساء القسم الهندسى ومسئولى أملاك الدولة بالمدينة والقرى بشأن تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، وذلك طبقا للقانون 144 لسنة 2017، لمناقشة فحص طلبات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة وقواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الخاصة، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والصادر فى هذا الشأن.

وقال الحشاش، إنه طالب بسرعة التنبيه على المواطنين أصحاب طلبات التقنين، لسداد رسوم الفحص، والتى حددها اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ فى 20 أغسطس، وفى حالة التقاعس عن السداد يتم درجه فى موجة الإزالة بالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لعدم الجدية.

وأضاف الحشاش، أنه وجه بسرعة تجهيز بيان واستبيان وعمل قاعدة بيانات عن عدد الحالات الخاصة بكل قرية، متضمنا الاسم والمساحة والتليفون وآخر موقف للطلب المقدم فى خلال 48 ساعة، والتأكيد على إنهاء إجراءات التقنين كأسبقية أولى للأراضى والعقارات ذات مردود وعائد اقتصادى للدولة، مؤكداً أنه نبه على مسئولى الأملاك بالقرى بتنفيذ التعليمات وقبول الطلبات لتقنين الأوضاع بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.


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