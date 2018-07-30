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الإثنين، 30 يوليه 2018 02:39 ص
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مهلة شهر لاستكمال تراخيص عدادات التاكسى بالعاشر من رمضان

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:48 ص
مهلة شهر لاستكمال تراخيص عدادات التاكسى بالعاشر من رمضان المهندس محمد الزاهد عضو مجلس النواب عن مدينة العاشر من رمضان
كتبت منال العيسوى
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قال المهندس محمد الزاهد،عضو مجلس النواب عن مدينة العاشر من رمضان، إنه حصل على موافقة محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد، على منح الحاصلين على رخص قيادة جديدة، مهلة شهر تبدء من 24يوليو حتى 24أغسطس المقبل لاستكمال أوراقهم.

وأكد الزاهد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سبق وحصل على 300 رخصة قيادة للتاكسى فى العاشر من رمضان، وهناك من تعثر فى استكمال إجراءاته وأوراقه وبناء على ذلك تمت مخاطبة المحافظ والإدارة العامة للمرور بمحافظة الشرقية بمد المهلة شهر.

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