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مهاب مميش: عبور 47 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن

الإثنين، 30 يوليه 2018 01:25 م
مهاب مميش: عبور 47 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن قناة السويس - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 47 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 16 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةMSC TINO  بحمولة  198 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الألمانيةMSC  GENOVA  ، بحمولة 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى مالطًا.

             

 


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