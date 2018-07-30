مهاب مميش: عبور 47 سفينة لقناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 47 سفينة، بحمولة 2.9 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 16 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيريةMSC TINO بحمولة 198 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلى عمان.

فيما عبرت 31 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة)، بحمولة مليون و600 ألف طن، وأن أكبر حمولة لسفينة الحاويات الألمانيةMSC GENOVA ، بحمولة 157 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهه إلى مالطًا.