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الإثنين، 30 يوليه 2018 07:47 م
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مميش: عبور 152 سفينة قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن فى 3 أيام

الإثنين، 30 يوليه 2018 07:10 م
مميش: عبور 152 سفينة قناة السويس بحمولة 10.5 مليون طن فى 3 أيام الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ3 أيام الماضية، من السبت، وحتى أمس الاثنين، عبور 152 سفينة بحمولة 10.5 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحري، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، أن يوم السبت شهد عبور 47 سفينة قناة السويس  بحمولة 4.1 مليون طن، وعبرت يوم الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، فيما عبرت أمس الإثنين، 47 سفينة قناة السويس بحمولة 2.9 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 3 أيام فقط إلى 152 سفينة بحمولة 10.5  مليون طن.

                            

 


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