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مميش: عبور 105 سفن قناة السويس بحمولة 7.6 مليون طن فى يومين

الإثنين، 30 يوليه 2018 05:30 ص
مميش: عبور 105 سفن قناة السويس بحمولة 7.6 مليون طن فى يومين الفريق مهاب مميش
الإسماعيلية – جمال حراجى
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قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال اليومين الماضين، من السبت، وحتى أمس الأحد، عبور 105 سفينة بحمولة 7.6 مليون طن.

وأكد الفريق مميش، أن المعدلات القياسية التى تسجلها حركة الملاحة بالقناة، فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة، تثبت أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية، وتعكس مدى تأثرها بالتغيرات المتلاحقة فى المؤشرات الاقتصادية العالمية والاتجاهات الحديثة فى صناعة النقل البحرى، مشيراً إلى نجاح هيئة قناة السويس فى التعامل الإيجابي مع كافة التحديات من خلال الاهتمام بمشروعات تطوير المجرى الملاحى للقناة، وأخرها مشروع قناة السويس الجديدة، فضلاً عن تبنى سياسات تسويقية جديدة نجحت فى زيادة عائدات القناة بإضافة خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم السبت عبرت  47 سفينة قناة السويس  بحمولة 4.1 مليون طن ، وعبرت أمس الأحد 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال يومين فقط إلى 105 سفينة بحمولة 7.6 مليون طن.


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الفريق مهاب مميش : عبور 58 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن

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