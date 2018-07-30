ملياردير أمريكى: سياسة ترامب التجارية قد تؤدى إلى ركود اقتصادى

واشنطن(أ ش أ)

انتقد ملياردير الصناعة الأمريكى، تشارلز كوتش سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والحروب التجارية التى دخل فيها مع العديد من دول العالم، وقال " إنها قد تؤدى إلى ركود اقتصادى".

وأضاف كوتش - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) - أن سياسة الرئيس التجارية القائمة على فرض رسوم جمركية على منتجات عدد من الدول بهدف حماية المنتجات المحلية قد تضر بالاقتصاد الأمريكى نفسه .

وفرضت إدارة ترامب مليارات الدولارات من الرسوم على السلع الصينية والكندية، كما هددت بفرض مليارات أخرى على حلفاء واشنطن الأوروبيين .

وكان البيت الأبيض قد أعلن خلال الأسبوع الماضى عن تقديم 12 مليار دولار من ميزانية البلاد لمساعدة المزارعين على تحمل الرسوم الجمركية المفروضة على سلعهم.