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الإثنين، 30 يوليه 2018 09:53 ص
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ملياردير أمريكى: سياسة ترامب التجارية قد تؤدى إلى ركود اقتصادى

الإثنين، 30 يوليه 2018 09:20 ص
ملياردير أمريكى: سياسة ترامب التجارية قد تؤدى إلى ركود اقتصادى ترامب
واشنطن(أ ش أ)
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انتقد ملياردير الصناعة الأمريكى، تشارلز كوتش سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والحروب التجارية التى دخل فيها مع العديد من دول العالم، وقال " إنها قد تؤدى إلى ركود اقتصادى".

وأضاف كوتش - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) - أن سياسة الرئيس التجارية القائمة على فرض رسوم جمركية على منتجات عدد من الدول بهدف حماية المنتجات المحلية قد تضر بالاقتصاد الأمريكى نفسه .

وفرضت إدارة ترامب مليارات الدولارات من الرسوم على السلع الصينية والكندية، كما هددت بفرض مليارات أخرى على حلفاء واشنطن الأوروبيين .

وكان البيت الأبيض قد أعلن خلال الأسبوع الماضى عن تقديم 12 مليار دولار من ميزانية البلاد لمساعدة المزارعين على تحمل الرسوم الجمركية المفروضة على سلعهم.

 


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