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الإثنين، 30 يوليه 2018 11:41 ص
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مقتل وإصابة 8 عناصر من طالبان فى انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

الإثنين، 30 يوليه 2018 10:54 ص
مقتل وإصابة 8 عناصر من طالبان فى انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)
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أعلن فى كابول اليوم الاثنين، عن مقتل وإصابة ثمانية من مقاتلى طالبان إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها رفاقهم فى إقليم قندوز شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة انباء "خاما برس" الأفغانية عن الفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغانى فى الشمال أن الحادث وقع فى منطقة دشت آرتشى حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة، ما أدى إلى مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة.

وتستخدم طالبان وغيرها من المسلحين العبوات الناسفة كسلاح لاستهداف قوات الأمن والحكومة، لكن فى معظم هذه الهجمات يتم استهداف المدنيين العاديين، إلى جانب أن مثل هذه الهجمات غالبا ما تحصد أرواح المسلحين أيضا.

 


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