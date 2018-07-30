مصر تشارك فى مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018

كتب زكي القاضي

تأكيدا على عمق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظرائها من الدول الصديقة وتلبية للدعوة الموجهة من جمهورية روسيا الاتحادية، تشارك عناصر من القوات المسلحة المصرية فى فعاليات مسابقات المباريات الحربية الدولية 2018، حيث تقام 4 مسابقات بدولة روسيا الاتحادية تتضمن مسابقة "الصديق الوفى" وتشارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود كما تشارك عناصر من إدارة المركبات فى مسابقتى "سادة المركبات المدرعة" و" الرالى العسكرى" وتشارك عناصر من إدارة الحرب الكميائية فى مسابقة "الوسط الآمن" كما تشارك عناصر من قوات الدفاع الجوى فى مسابقة "السماء الصافية" بجمهورية الصين الشعبية، و تشارك مصر بصفة مراقب فى مسابقتين بدولة كازاخستان.

وتقام فعاليات المسابقات فى الفترة من 28 يوليو إلى 11 أغسطس الجارى بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية، وتشتمل المسابقات على العديد من الأنشطة والفعاليات التى تهدف لنقل وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة فى كافة التخصصات.

وحرصت القوات المشاركة على الإعداد والتخطيط الجيد لأنشطة المسابقات لتحقيق أعلى الأهداف التدريبية من المشاركة بها، وصقل المهارات الفنية والتخصصية للقوات بما يسهم فى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة. يأتى ذلك فى إطار دعم أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية ونظائرها من الدول الصديقة .