مصرع 4 أشخاص فى انفجار سيارة مفخخة شرقى أفغانستان

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أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية "ننجرهار" عطا الله خوجانى ، اليوم الإثنين ، مصرع أربعة أشخاص من بينهم زعيم قبلى إثر انفجار سيارة مفخخة بالولاية شرقى أفغانستان.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية أن الانفجار كان يستهدف زعيما قبليا يدعى حاجى حياة خان ، حيث كان يقود ميليشا محلية لمحاربة المتمردين بالولاية.

وأضافت الشبكة أنه لم تعلن أى جهة مسئوليتها عن الحادث حتى الآن ، لكن تنظيم داعش الإرهابى وحركة طالبان ينشطان بشكل مكثف فى الولاية.

يذكر أن تنظيم داعش أعلن مسئوليته عن الهجوم الذى شنه يوم السبت الماضى على مركز لتدريب الدايات فى ولاية "ننجرهار"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 7 آخرين.