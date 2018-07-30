مصرع 11 شخصا ونزوح أكثر من 100 ألف بسبب الفيضانات الموسمية فى ميانمار

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لقى 11 شخصا على الأقل مصرعهم، إلى جانب نزوح أكثر من 100 ألف آخرين، بسبب الفيضانات الموسمية التى اجتاحت عدة مناطق فى ميانمار.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوربية، اليوم الاثنين، أن شرق وجنوب وبعض المناطق وسط ميانمار شهدت هطول أمطار غزيرة منذ الأسبوع الماضي؛ مما أدى إلى تعطل حركة المرور وانهيار الكبارى.

وقال مساعد مدير قسم إدارة الكوارث نواى نواى سو، إن هناك 3 جنود من بين الضحايا الذين لقوا مصرعهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يقومون بالمساعدة فى أعمال الإغاثة.

بدوره، أشار وزير الرفاهية الاجتماعية وين ميات إلى أن الحكومة فى ميانمار تعمل حاليا على رفع مستوى الوعى والحذر لدى المواطنين الذين يظنون أن معدل الفيضانات سيقل على مدار الأيام القادمة.

يذكر أن أجزاء من ميانمار تتعرض لفيضانات كبيرة أثناء موسم هطول الأمطار الموسمية كل عام؛ ما يسفر عن وقوع انهيارات أرضية وخسائر بالأراضى الزراعية والبنية التحتية بالبلاد، إلا أن الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية خلال هذا العام تعد الأسوأ منذ فيضانات عام 2015، والتى راح ضحيتها 100 شخص.