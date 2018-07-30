مصرع طفل صدمته سيارة مجهولة وفرت هاربة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى طفل بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مصرعه وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به وفرت هاربة أثناء لهوه أمام منزله، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من "ا .ا .ا" 45 عاما عامل بأنه حال قيام ابنه "ا" 6 سنوات باللهو بالشارع اصطدمت به سيارة مجهولة وفرت هاربة وأحدثت إصابته "نزيف بالمخ" وتوفى متأثرا بها، وبسؤال كلا من والدة المتوفى "ص .ا .ا" 38 عاما ربة منزل، " م .س .م .ز " 73 عاما شيخ الناحية أرويا بمضمون ما جاء بأقوال والد المتوفى ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسبب توقف بالقلب وفشل بالتنفس نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 27062 جنح مركز أشمون لسنة 2018 و كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.