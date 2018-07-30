مصرع ربة منزل وإصابة نجليها وغرق طالب فى حادثين منفصلين بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيب نجلاها فى حادث تصادم بطريق القاهرة ــ الإسكندرية بالقرب من قرية صفط الحرية التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.
كان اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع أمام قرية صفط الحرية اتجاه القاهرة دائرة المركز .
بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى منوفية قيادة "هانى .م.ز" 43 سنة سمكرى سيارات ومقيم مركز تلا منوفية بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بعبور كل من "مبروكة .م.ح" 33 سنة ربة منزل و"محمود .ص.خ" 10 سنوات و"أحمد" 3 سنوات نجلى الأولى، ومقيمين الرمل ثان الإسكندرية فاختلت عجلة القيادة بيده ولم يتمكن من تفاديهم واصطدم بهم.
أسفر الحادث عن وفاة الأولى وإصابة نجليها المذكورين باشتباه كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ للثانى، واشتباه كسر بالساق اليسرى للأول، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام، والمصابين لذات المستشفى وحجزهما بها للعلاج.
وبسؤال شقيق المتوفاة "أحمد .م.ح" 32 سنة عامل ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة المذكور بالتسبب فى الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة.
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